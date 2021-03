Forio: arrivano i kit per la raccolta differenziata

Rispettiamo l’Ambiente e noi stessi. Dal 1 Aprile 2021 parte “AMA Forio”

c. s. | A partire dal 1 Aprile 2021 il sistema della raccolta differenziata che viene effettuata sul territorio del comune di Forio cambia passo e si evolve.

Modellandosi quanto più possibile sulle esigenze dell’utenza (sia privata che non) la società SuperEco Srl, con il Comune di Forio, ha deciso di aggiornare il calendario dei conferimenti e di condurre una coinvolgente campagna di sensibilizzazione verso un sempre maggiore rispetto delle regole della raccolta differenziata.

“AMA Forio” è il nome dato alla campagna, uno slogan che racchiude un messaggio chiaro: rispettare l’Ambiente per rispettare il territorio e sé stessi.

Una “evoluzione” del servizio che parte dai “kit di contenitori” per le utenze domestiche e non domestiche, kit già in distribuzione.

COME RICHIEDERE I KIT

Data la zona rossa vigente, i titolari delle utenze possono collegarsi al sito istituzionale del comune di Forio, scaricare il modulo di richiesta e, dopo averlo compilato, inviarlo a forio@super-eco.it; riceveranno presso il proprio domicilio i contenitori, senza alcun contatto con gli operatori.

Al termine del periodo di zona rossa verranno comunicate ulteriori modalità di ritiro per le utenze domestiche.

I MODULI DA SCARICARE, COMPILARE E INVIARE

Tutta la documentazione è reperibile sul sito istituzionale dell’Ente www.comuneforio.it

A breve comunicheremo la data di una conferenza stampa online per il lancio dell’intera iniziativa e delle novità che coinvolgeranno il territorio comunale.

Rispetta l’Ambiente e rispetta Te stesso. AMA Forio.