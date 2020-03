Lotta al coronavirus, da Alilauro tariffe agevolate per tutti gli operatori sanitari

Alilauro comunica che con effetto immediato ha previsto che tutti gli operatori sanitari in servizio sull’isola d’Ischia possano usufruire della tariffa agevolata esibendo un tesserino sanitario alle biglietterie. L’azione della compagnia si inserisce in un ben più ampio quadro di interventi a favore dell’isola, che si sostanziano anche in un numero di corse superiore a quelle prescritte, e con costi per l’azienda, che non usufruisce di contributi pubblici, che non giustificherebbero tali tratte.

La compagnia coglie l’occasione per ringraziare quanti, nell’ambito del settore sanitario, stanno profondendo impegno e professionalità nei giorni decisivi per la lotta all’epidemia da coronavirus e si rende sin d’ora disponibile a un dialogo diretto al solo fine di agevolare il loro servizio, sempre più fondamentale per la comunità dell’isola d’Ischia.