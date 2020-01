Virtus Libera Forio: vittoria esterna contro l’Unina

Serie C/2 – Girone B

14° giornata (3° di ritorno)

UNINA – VIRTUS LIBERA FORIO 3 – 7

Unina: Viscido 1, Pafundi, Albo 1, Riccio, Tessitore, Baldini, De Rosa, Di Matteo 1, Cecere, Amato, Piantadosi. All. Iovino



Virtus Libera: Curci, Mainolfi 2, Coppa 1, Morgera, Caruso, Buono, Rossi 1, Cuomo 3, Schiano. All. Monaco

Arbitro: Sig. Esposito Antonio di Napoli

Note. Ammoniti: Pafundi, De Rosa, Amato (U), Rossi (VL)

La Virtus Libera supera l’esame Unina e si riporta a meno due dalla vetta della classifica. Buone le risposte avute da mister Monaco, che ha visto i suoi ragazzi reagire immediatamente al ko dello scorso week end anche in una situazione di emergenza (erano assenti giocatori del calibro di Melise, Polito, Beneduce e Iacono). In campo la Virtus Libera, infatti, ha comandato il gioco dal primo all’ultimo minuto, salvo concedersi qualche distrazione a fine primo tempo.

Schieramenti

Mister Monaco deve rinunciare agli squalificati Melise e Polito. Out per infortunio Beneduce ed Ale Iacono. Inizialmente, mister Monaco si affida a Curci, capitan Coppa, Polito, Mainolfi e Cuomo

La partita

La Virtus Libera parte subito fortissimo: dopo appena 7’ gli isolani conducono già per 3 a 0. Dopo due giri di lancette, il “pendolino” Mainolfi riceve l’assist di Buono e si fa trovare prontare puntuale alla deviazione sotto misura. Al 5’ la Libera colpisce ancora in ripartenza: stavolta è Cuomo a non lasciare scampo al portiere avversario. La squadra di mister Gino Monaco ha una marcia in più ed al 7’ colpisce ancora con il “Torrione” Enzo Coppa. I biancoverdi sono padroni del campo e solo un pizzico di imprecisione non permette loro di rendere il risultato ancora più ampio. Tra il 21’ ed il 23’, inoltre, la Virtus Libera Forio beneficia di due tiri liberi, ma non riesce a sfruttarli. Sul finire del primo tempo, l’Unina, in appena un minuto, rimette tutto in discussione: al 30’ Viscido colpisce direttamente da calcio di punizione; un minuto dopo, in pieno recupero, Albo porta i suoi sul meno uno. Al riposo si va con la Virtus Libera in vantaggio per 3 a 2. Nella ripresa, i padroni di casa pareggiano i conti con la conclusione di Di Matteo, che coglie il palo interno e termina in rete. Il pari, però, dura appena 120 secondi: al 14’ Cuomo impiega una manciata di secondi per realizzare, in rapida successione, ben due reti. Al 19’ il “Prof” Rossi realizza uno splendido gol dalla sinistra con palla mandata imparabilmente sul secondo palo. A chiudere definitivamente i giochi è al 20’ il “pendolino” Mainolfi, che fa ancora una volta “Ciuff Ciuff”. La Virtus Libera Forio vince 7 a 3 e, complice il successo del Cus Napoli sulla capolista Guadagno Pack (11 a 4), si riporta a meno due dalla vetta.