Virtus Libera Forio: vittoria esterna a Sorrento

Serie C2 – Girone B

16° giornata

SORRENTO 1945 – VIRTUS LIBERA FORIO 2 – 6

Sorrento: Gargiulo, Izzo, Zurolo, Apreda, De Vivo, D’Alessio 2, Carillo, Di Palma, Cuccaro, Garello, Vinaccia, Porzio. All. Astarita

Virtus Libera: Curci, Mainolfi, Coppa, Polito, Morgera, Melise 3, Beneduce, Buono 1, Rossi 2, Schiano. All. Monaco

Arbitro. Sig. Aiello di Castellamare di Stabia

Note. Ammoniti: Carillo (S); Curci (VL)

Una grande Virtus Libera Forio porta a casa i tre punti dalla trasferta, non semplice, in casa del Sorrento 1945. Garello e compagni, nelle scorse settimane, infatti hanno messo in seria difficoltà due grandi protagoniste del girone B, uscendo dal campo con sconfitte dal divario minimo. Sabato, invece, nella Tendastruttura di Meta di Sorrento, gli isolani sono stati bravi ad imporre il proprio credo calcistico sin dal primo minuto. Dopo una manciata di secondi, la Virtus Libera Forio è infatti già in vantaggio grazie al gol lampo di Rossi. In vetta, vince anche il Guadagno Pack, per cui tutto resta invariato. Alle spalle degli isolani, pareggia la Barrese.

La partita

È un gol flash quello con cui la Virtus Libera Forio sblocca la gara: dopo una manciata di secondi Rossi si conferma, dal dischetto, cecchino infallibile e porta in vantaggio la formazione di Gino Monaco. Gli isolani sono padroni del campo ed al 10’ raddoppiano con Peppe Buono, che si fa trovare pronto, al posto giusto al momento giusto. Al 17’ è già tempo di tris: Daniele Melise recupera palla, triangola con un compagno, e conclude l’azione mettendo alle spalle dell’incolpevole Gargiulo. Poco prima del thè caldo, arriva anche il poker: sugli sviluppi di un calcio d’angolo il pallone arriva al “prof.” Rossi che, ancora una volta, “fa cantare” il suo sinistro. Palla nell’angolino per un gol di grande bellezza. Al ritorno in campo, la Libera trova anche la quinta rete, con Daniele Melise, mettendo una seria ipoteca sul successo finale. Il Sorrento prova a tornare in gara: al 18’ il calcio di punizione di D’Alessio finisce in rete con il supporto di una involontaria deviazione di un giocatore isolano. Al 23’ è ancora il numero sette rossonero a battere Curci. A questo punto si registrano due grandi occasioni, una per parte, entrambe nate e sviluppate tramite veloci ripartenze: prima sono i padroni di casa a fallire il bersaglio grosso; poi, Melise, nell’altra metà campo, non riesce a battere Gargliuolo. “DM7” si rifà con gli interessi poco dopo: al 30’ si presenta davanti a Gargiulo e con precisione chirurgica manda la palla sul palo interno ed in rete. E’ il gol del 6 a 2, quello che pone la parola fine alla gara.