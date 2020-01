Virtus Libera Forio: sconfitta contro la capolista Futsal Guadagno Pack

SERIE C2 – Girone B

13° giornata

FUTSAL GUADAGNO PACK – VIRTUS LIBERA FORIO 7 – 2

Guadagno Pack: Cennamo, Langella, Frallicciardi 1, Sodano, Piccolo 4, Illiano, Pipolo 2, Salviati, Stiano, Miele, Caliendo, La Montagna. All. Panico

Virtus Libera: Curci, Patalano, Mainolfi, Coppa, Polito 1, Morgera, Melise, Caruso, Buono 1, Rossi, Cuomo, Trofa. All. Monaco

Arbitro. Sig. Bartolomeo Santarpia (Castellamare di Stabia)

Note. AL 16’ p.t. espulso, per doppio giallo, Melise. Ammoniti: Stiano (GP), Polito (VL).

La Virtus Libera Forio esce sconfitta dal big match con la capolista Futsal Guadagno Pack ed adesso è distante cinque punti dalla vetta. Gli isolani vivono un sabato storto, partito male e conclusosi ancor peggio. E’, però, soprattutto nei momenti di difficoltà che si può imparare e migliorare. Gli isolani dovranno fare tesoro della gara di ieri, in casa di un Guadagno Pack che merita i complimenti per come ha impostato ed interpretato il match. Da segnalare l’espulsione, al 16’ del primo tempo, di Daniele Melise, che ha reso ancor tutto più complicato in casa Virtus Libera Forio.

Schieramenti

Daniele Melise, nonostante il dolore alla caviglia, è tra i cinque di partenza. Con lui ci sono il capitano Enzo Coppa, Polito, e Cuomo. Tra i pali ritorna, anche in campionato dopo l’impegno di Coppa, Crescenzo Curci. Dall’altra parte, Panico opta per Cennamo, Piccolo, Pipolo, Stiano e Miele.

La partita

Che non sia un pomeriggio facile per la Virtus Libera Forio lo si capisce sin dal 5’, quando Piccolo, all’esito di una ripartenza, scambia con un compagno e non sbaglia la deviazione sotto misura, portando in vantaggio la capolista. Gli isolani avrebbero anche l’occasione per pareggiare, al 7’, con Cuomo prima e poi Polito, ma Cennamo riesce a salvarsi. Al 10’ il raddoppio del Guadagno Pack è confezionato da Pipolo, il quale stoppa la palla col petto, si invola verso la porta avversaria e non lascia scampo a Curci. Dopo i due schiaffi subiti, la Virtus Libera deve fare a meno anche del suo uomo di maggiore esperienza: al 16’ Melise viene espulso per doppio giallo. I padroni di casa provano ad approfittarne, ma per due volte vedono i legni della porta avversaria opporsi ai propri tentativi. Stessa sorte capita, al 32’, alla conclusione di Buono della Virtus Libera. Dal possibile 1 – 2, si passa, nel giro di pochi secondi, al tris dei locali, che, ad una manciata di secondi dal thè caldo, beneficiano di una sfortunata ed involontaria deviazione di un giocatore isolano, per realizzare il tre a zero. Nella ripresa al 4’, Langella recupera palla, riparte e serve un assist d’oro a Pipolo che non si lascia pregare. E’ poker Guadagno Pack. I padroni di casa dilagano ed all’8 colpiscono ancora con Piccolo. La Virtus Libera reagisce con orgoglio e prova a rendere meno amaro il sabato pomeriggio con le reti di Polito e Mainolfi. Il finale di gara è però ancora di marca Guadagno Pack: la squadra di Panico segna ancora due volte, prima con l’indemoniato Piccolo, al 26’, e poi, in pieno recupero c’ è gloria anche per Fralliciardi. Finisce 7 a 2 per il Guadagno Pack, che si porta a +5 dalla Virtus Libera. Gli isolani sono adesso a +1 dalla Barrese, terza in classifica.

Prossimo Turno

Nel prossimo week end la Virtus Libera Forio sarà impegnata ancora in campo esterno. La seconda trasferta di fila vedrà gli isolani sul campo dell’Unina.