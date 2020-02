Virtus Libera Forio: bus gratuito per la Final Four

Un sogno da inseguire. La Virtus Libera Forio nel prossimo week end giocherà la Final Four di Coppa. Capitan Coppa e compagni, dopo aver superato Bacoli, Chiaiano e Città di Acerra, sono attesi sabato pomeriggio (22 febbraio) dalla semifinale dove se la vedranno con la Real Atellana Due Sicilie. La finalissima è in programma per il giorno successivo, domenica 23, ed ovviamente vedrà sfidarsi la vincente della semifinale su detta e chi prevarrà tra Futsal Guadagno Pack e Città di Palma Futsal nell’altra semifinale in programma.

La trasferta

La dirigenza biancoverde ha lavorato per preparare al meglio questo importante momento e per consentire ai tanti tifosi e simpatizzanti di raggiungere il Palavesuvio di Napoli, sede della Final Four, e stare così accanto ai biancoverdi. A tal fine la Virtus Libera Forio ha predisposto un bus gratuito per tutti coloro i quali vorranno essere presenti alle Final Four. L’appuntamento è fissato per sabato 22 febbraio alle ore 13.00 al Molo Beverello. Sarà possibile prenotarsi entro le ore 12 di venerdì 21 febbraio attraverso un messaggio alla pagina Fb “Virtus Libera” oppure contattando i dirigenti biancoverdi.