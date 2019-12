Sabato 21 dicembre presentazione della 15^ “Forio in Corsa”

Si terrà sabato 21 dicembre alle 12 presso la sala riunioni del Comune di Forio sul Piazzale Marinai d’Italia la conferenza stampa di presentazione della 15^ edizione di “Forio in Corsa”, la classica gara di fine anno che aspettano tanti appassionati sportivi, giovani ed adulti. Sono invitati a intervenire tutti gli organi di stampa e tutti gli sportivi interessati. Interverranno il presidente dei Forti e Veloci isola d’Ischia e il delegato allo sport del Comune di Forio. Il direttore artistico del gli eventi di Natale Gaetano Maschio e il comandante della Polizia Municipale. Saranno presentati tutti i dettagli e le novità che riguarderanno la corsa e gli eventi collaterali in programma per questa edizione.