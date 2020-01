Marathon Club protagonista alla Forio in Corsa

Una giornata soleggiata e leggermente fredda ha accolto i podisti partecipanti alla 15°edizione della Forio in Corsa, gara podistica sulla distanza dei dieci chilometri che ha visto ai nastri di partenza una sessantina di atleti nella gara sui dieci chilometri ed un centinaio nelle gare giovanili sulle distanze di mt.200, km.1 e km. 2,2. Nelle gare giovanili per il Marathon Club protagonisti i fratelli Boccanfuso con il terzo posto di Giovanni nella gara di un chilometro e la vittoria di Mira nella gara femminile sui km.2,2 con il tempo di 10’19”. Da segnalare anche il nono posto di Giovanni Vittorio Castaldi nella gara di km.2,2 con il tempo di 9’04”. Nella gara sui dieci chilometri il Marathon Club era presente con nove atleti che hanno fatto registrare delle buone performances cronometriche.

Giovanni Castaldi in 38’16” ha conquistato il quinto posto assoluto ed il primo nella ctg SM45 correndo per l’ennesima volta sotto i 39’ nonostante una fastidiosa contrattura rimediata nella gara di Lago Patria del 8 dicembre scorso; Graziella Esposito che in 41’53” si è classificata al terzo posto assoluto ed il primo nella ctg SF45 con un vantaggio ragguardevole sulla seconda; GiovanGiuseppe Trani che conferma l’exploit di Lago Patria correndo in 42’46”; Alessandro Venza, al rientro dopo molti mesi di assenza per un fastidioso infortunio, va oltre le sue previsioni personali della vigilia terminando in 45’02”, un responso cronometrico che costituisce un buon punto di partenza sperando che i contrattempi fisici lo lascino in pace; Antonella Gentile che in 46’48” si conferma in continua crescita di condizione avvicinandosi ai fasti recenti e conquista il terzo posto nella ctg. SF45; Nicoletta Iacono che in 47’02” fa registrare il suo record personale sulla distanza, migliorandosi di due minuti in soli sette mesi di partecipazione alle competizioni podistiche e conquistando il secondo posto nella cat.SF; un felice Claudio Di Iorio per i buoni risultati dei suoi allievi in gara ha chiuso in 47’05” confermandosi sui suoi livelli attuali; Marco Isacchi reduce dalla maratona di Dublino ed in preparazione di quella di Malta del primo marzo prossimo ha svolto un semplice allenamento in 48’23”; Raffaella Barbieri chiude in 51’22” confermandosi sui tempi del suo record personale ottenuto a Lago Patria tre settimane fa. Prossimo appuntamento per gli atleti del Marathon Club è La Corri con la Befana corsa turistico-sportiva sulla distanza di km.10,900 lungo un circuito di km, 3,6 da ripetere tre volte organizzata dal Comune di Casamicciola e dall’Azienda Multiservizi di Casamicciola con il supporto degli atleti del Marathon Club che si disputerà sabato 4 gennaio 2020. Il raduno è per le ore 9.30. Sono previste anche manifestazioni giovanili promozionali sulle distanze dei mt.200 (partenza ore 10.30), mt.500 (partenza ore 10.45) e km.1 (partenza ore 11.00). La kermesse sulla distanza di km. 10,900 prenderà il via alle 11,30. La partecipazione agli avvenimenti in programma è gratuita, i minori devono essere accompagnati da uno o entrambi i genitori per l’iscrizione.

Nelle foto da sx: Giovanni Vittorio Castaldi, Giovanni Boccanfuso, Barbieri, Iacono, Gentile, Esposito, Castaldi, Trani, Venza, Di Iorio, Isacchi.