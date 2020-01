Marathon Club Isola d’Ischia: buona prova degli atleti isolani in gara a Nocera Inferiore

Oltre 600 partecipanti gli affezionati podisti presenti alla 22° Edizione del MEMORIAL FRANCO DE MAIO, gara podistica sui 10 km valevole anche come 1° TROFEO FORZE ARMATE E POLIZIA. La gara di domenica 26 gennaio svoltasi su un circuito di 5 km sulle strade cittadine di Nocera Inferiore da percorrere 2 volte è stata abbastanza impegnativa ma non ha distolto l’interesse alla partecipazione del gruppo isolano del MARATHON CLUB ISOLA D’ISCHIA, recatosi in mattinata per il proprio contributo sportivo. Bene sempre gli isolani che con vera passione sono capaci di portare sempre ottimi risultati.

Il percorso disegnato è stato molto “nervoso” con cambi continui di traiettorie che ovviamente hanno influito sui riscontri cronometrici ma essendo una gara invernale di transizione ciò non è stato importante. La performance dei nostri ha visto davanti a tutti la “freccia” Graziella Esposito giunta al traguardo in 42,05, e conquistando un 5° posto di categoria, 6° assoluta, seguita da Bruno Scandiuzzi, bene il suo rientro in 43,34, per l’occasione ufficialmente tra le file del Marathon Club Isola d’Ischia in gare FIDAL e da un po' lontano dalle gare. A pochi secondi il tenace Giuseppe Trani che in 44,14 conferma una buona condizione mentre insieme terminano la gara Nicoletta Iacono in 47,38, risultata 2° di cat. e Claudio D Iorio in 47,57 che con passo regolare chiude le prestazioni degli isolani.

Appuntamento per fine febbraio con la partecipazione sicuramente più numerosa alla mezza maratona di Napoli.