Marathon Club Isola d Ischia: Venza e Barbieri protagonisti alla San Paolo Day

Si è disputata domenica la 10°edizione della San Paolo Day, gara podistica sulla distanza dei dieci chilometri, lungo un circuito di cinque chilometri con numerosi saliscendi da ripetere due volte con partenza ed arrivo nel suggestivo scenario della pista di atletica dello stadio San Paolo di Napoli. Alla manifestazione hanno preso parte, tra i cinquecento atleti, due portacolori del Marathon Club Isola d’Ischia: Alessandro Venza e Raffaella Barbieri. Alessandro Venza, dopo un assenza di oltre un anno per una serie di problemi fisici interrotta dalla gara di Forio del 29 dicembre 2019, prosegue nella sua risalita verso i livelli cronometrici raggiunti nel 2018 giungendo al traguardo in 45’10 migliorandosi di oltre un minuto rispetto a Forio e classificandosi al decimo posto nella categoria SM 40. Raffaella Barbieri in 50’54 si avvicina ancora una volta al muro dei 5’ al km conquistando il podio nella categoria SF35 classificandosi al terzo posto al termine di una gara sfortunata a causa di un crampo ad un polpaccio che ha condizionato la sua prova.