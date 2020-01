I Forti e Veloci Isola d’Ischia crescono ancora con 7 nuovi tesserati per il 2020

In occasione della gara non competitiva di Casamicciola Terme, la prima del 2020, la squadra isolana dei Forti e Veloci si è presentata con 18 podisti alla partenza, per onorare gli sforzi dell’amministrazione di Casamicciola Terme nell’organizzare una manifestazione podistica per giovani ed adulti, come già si faceva in passato con la Stracasamicciolaterme.

In questa occasione erano presenti anche 4 dei 7 nuovi tesserati 2020 che sono Raffaele Buono (classe ’64) che a Forio ha chiuso in 48.36, Roberto Castagna (classe ’81) che a Forio ha chiuso in 48.38, Blaj Veronica (classe ’80), Di Iorio Francesco (classe ’87) che a Forio ha chiuso in 48.25, Annarita Punzo (classe ’91), Prestopino Francesco (classe ’97) che a Forio ha chiuso in 45.59 e Federica Colella che a Forio ha chiuso in 48.22.

Per la cronaca, alla gara di Casamicciola il primo dei Forti e Veloci è stato Adamo Caputo che è giunto secondo al traguardo, continuando il trend positivo degli ultimi mesi con le due maratone autunnali. In gara si è rivisto anche Emiddio Mancusi che non metteva il pettorale da più di 6 anni.

La squadra sta organizzando la prossima trasferta per la prima gara competitiva dell’anno sui 10 km per il mese di gennaio, per poi partecipare alla prima gara internazionale che si terrà a Napoli il prossimo 23 febbraio in occasione della Napoli City Half Marathon.