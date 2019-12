Forti e Veloci sugli scudi al 6^ “Trofeo Città di Nola”, Giovanna D’Abundo 3^ assoluta

Alla 6^ edizione del Trofeo Città di Nola, che si è corsa questa domenica 15 dicembre, ai nastri di partenza erano presenti oltre 1.000 concorrenti. Come ormai da tre anni, erano presenti anche gli atleti della squadra isolana dei Forti e Veloci ed anche questa volta hanno conquistato il podio, con Giovanna D’Abundo, che con il tempo di 40.20 si è classificata terza assoluta ed Aniello Del Deo, che si è classificato primo della sua categoria con il tempo di 38.45. Buona la prestazione della squadra che in tutte le singole individualità si è espressa su buoni livelli, confermando la concentrazione con cui vengono seguiti gli allenamenti in vista dell’appuntamento podistico più importante ovvero la Forio in corsa che quest’anno si correrà il 29 dicembre e che come al solito sarà anche l’appuntamento atteso per bambini e ragazzi a cui piace correre, anche per loro sono state organizzate gare ad hoc su diverse distanze.