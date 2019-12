Forti e Veloci Isola d’Ischia: grande prestazione di Andrii Chukhraiuk alla “Corsa del Cuore”

L’isolano d’adozione e atleta di punta della squadra isolana dei Forti e Veloci, Andrii Chukhraiuk questa mattina si è classificato 6^ assoluto su 751 atleti arrivati al traguardo a Lago Patria, dove si è svolta la 6* edizione della “Corsa del Cuore”, gara podistica di 10 km. Andrii ha corso al passo di 3.33 al km, chiudendo la gara il 35 minuti e 25 secondi. Grandissima prestazione per lui e grande soddisfazione di tutta la squadra per questo ennesimo prestigioso risultato. La prossima settimana gli atleti della squadra isolana saranno ancora protagonisti in una gara di 10 km, per il VI trofeo Città di Nola.