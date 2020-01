Forti e Veloci Isola d’Ischia: 9 atleti in gara e un secondo posto di categoria alla Maratonina di San’Antonio Abate

Sono stati più di 1000 i partecipanti alla XIX Maratonina di Sant’Antonio Abate che si è corsa domenica mattina 19 gennaio, tra loro anche 9 podisti della Forti e Veloci isola d’Ischia. Una gara che è entrata nelle “classiche” invernali a cui partecipano annualmente i nostri atleti isolani. Peccato per la partenza un po’ disordinata e con un imbuto iniziale, con molti strappetti in salita e svariati cambi di direzione. Nonostante le difficoltà organizzative e di percorso, la squadra si porta a casa come premio due enormi ceste con tanta frutta, grazie all’indistruttibile panzese volante Aniello Del Deo che ha conquistato il secondo posto di categoria e con Pina Schiano che ha conquistato un ottimo risultato di classifica arrivando decima assoluta e quarta di categoria. La gara è stata anche l’occasione per l’esordio in terraferma per il nuovo tesserato Francesco Di Iorio mentre per il momento Veronica Blaj è stata la fotografa del gruppo. Per tutti è comunque stato un ottimo test in vista dei prossimi impegni, in particolare per la Napoli City Half Marathon del prossimo 23 febbraio.