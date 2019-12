“Forio in Corsa” 2019: vince Valerio De Simone

Grande successo domenica mattina 29 dicembre per la 15^edizione della Forio in Corsa, manifestazione podistica ischitana divenuta un appuntamento fisso per appassionati locali del running di tutte le età. In una mattinata che ci si aspettava fredda per via del grecale dei giorni passati, i corridori grandi e piccini hanno invece potuto approfittare di ogni raggio del tiepido sole dicembrino, che li ha accompagnati per le strade di Forio. Corridori grandi e piccini, già, perché l’organizzazione della Forio in Corsa ha mostrato sempre una grande sensibilità nel puntare a coinvolgere i più piccoli, sia quelli della spettacolare gara dei 200mt, nella quale si vince tutti insieme, sia quelli della gara di 1km, la prima con podio e premi in palio. Le gare di 2,5km e 10km sono state invece per la prima volta, svolte sotto l’egida della FIDAL, presente con un team di giudici per assicurare il corretto svolgimento della manifestazione. Tra le novità di questa edizione 2019 della Forio in Corsa, c’è però anche la collaborazione stretta con la locale sezione della FIDAS, presente con un banchetto per promuovere una volta di più l’importanza della donazione del sangue. A testimoniare l’importanza della collaborazione, oltre al presidente della Fidasdi Ischia, Luigi Trani, presente anche il vicepresidente nazionale dell’associazione, Pierfrancesco Cogliandro. Nella distanza dei 2,5km i partecipanti sono ovviamente tutti molto giovani e una grandissima fetta degli iscritti proviene dalle fila dell’Istituto Mattei, che grazie alla collaborazione della professoressa Ilia De Angelis ha sposato in pieno la causa della Forio in Corsa. L’istituto casamicciolese, infatti, ha alle spalle una lunga tradizione in tutto il campo dell’atletica leggera, con costanti ottimi risultati sia a livello provinciale, sia a livello regionale. A vincere il primo premio, però, è un atleta dell’Isolaverde Basket, Andrea Iodice, giovane promessa della pallacanestro che ha risposto positivamente all’appello di coach Adamo Caputo a partecipare alla corsa foriana, vinta con un buon margine sul secondo, Carlo Di Iorio, atleta in quota “Mattei”, come anche il terzo, Wanel Sosa. Tra le donne, altro successo in bacheca per la 2005 Mira Boccanfuso, atleta poliedrica che spazia dal nuoto di salvamento alla corsa passando anche per il ciclismo. Dietro di lei, a completare un podio tutto dell’Istituto “Mattei”, Rebecca Lupu e Flavia Patalano. Pochi minuti dopo mezzogiorno, ha preso invece il via la gara regina della manifestazione, la 10km. Tanti gli atleti al via, con i due atleti del Team Born To Run, Valerio De Simone e Raffaele Tramontano, che provano a fare il vuoto già nel primo giro, lasciandosi alle spalle un gruppetto di circa sette corridori. Al secondo giro l’impressione è che i due non solo non abbiano perso terreno, ma addirittura sono risultati avvantaggiati dalla scrematura che si stava realizzando dietro di loro. Sul traguardo, poi, Valerio De Simone mostra addirittura di aver ancora aumentato il ritmo dell’ultima tornata, fermando il cronometro sul tempo di 36’18”. Circa trenta secondi più tardi giunge invece Raffaele Tramontano. Terzo l’isolano, procidano di nascita e ischitano d’adozione, Ciro Assante, che realizza il suo miglior tempo sulla distanza con 37’39”. Quarto il primo ischitano, Aniello Del Deo con 37’55”. Per la classifica rosa, prima, manco a dirlo, Giovanna D’Abundo del team Valore Salute Forti e Veloci, chiudendo un 2019 ricco di soddisfazioni con l’ottimo tempo di 39’42”. Seconda Federica Piro, della ASD Atletica Gran Sasso di Teramo, il cui cognome però rivela origini ischitane, nello specifico di Casamicciola Terme. Terza piazza per un’altra ischitana doc come Graziella Esposito, del Marathon Club Isola d’Ischia. L’associazione Forti e Veloci isola d’Ischia ringrazia il Comune Di Forio per il patrocinio con il Sindaco ed il delegato allo sport, il corpo dei vigili urbani con il comandante Giovan Giuseppe Iacono la Fidas, la Todis , i fisioterapisti FisioVigor e Riabilita, l’associazione ForioCB la Croce Bianca l’istituto Cristofaro Mennella con la Preside Giuseppina Di Giuda l’istituto Mattei con la Professoressa Ilia De Angelis l’autoscuola Miragliuolo , Verde Assicurazioni , Caffè Florio, Cantine Pietratorcia, Cantine Carlo Mazzella,ItalFrutta, la Ciclistica Forio, Regine Idraulica , Ischiamotor , Ischia Eventi, Alilauro, Medmar , Allianz Bank, la pizzeria La Strambata ed invita tutti a partecipare alla 16^ edizione del 27 dicembre 2020.

Classifica maschile 10 km

VALERIO DE SIMONE BORN TO RUN 36’18” RAFFAELE TRAMONTANO BORN TO RUN 36’44” CIRO ASSANTE DIVING AGENCY ISCHIA

37’39” ANIELLO DEL DEO FORTI E VELOCI 37’55” GIOVANNI CASTALDI MARATHON CLUB ISCHIA 38’16”

Classifica femminile 10km

GIOVANNA D’ABUNDO FORTI E VELOCI 39’42” FEDERICA PIRO ATLETICA GRAN SASSO

39’58” GRAZIELLA ESPOSITO MARATHON CLUB ISCHIA 41’52” PINA SCHIANO FORTI E VELOCI 43’17” IRENE PAPPONE RUNCARD 46’16”

Classifica maschile 2,5km

ANDREA IODICE ISOLAVERDE BASKET 07’57” CARLO DI IORIO ITCG MATTEI ISCHIA 08’12” WANEL SOSA ITCG MATTEI ISCHIA 08’13”

Classifica femminile 2,5km