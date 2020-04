Come si allenano in casa gli atleti del Marathon Club Isola d’Ischia

In queste settimane in cui tutti dobbiamo restare a casa gli atleti del Marathon Club Isola d Ischia, rispettando rigorosamente le norme del governo nazionale e regionale, si sono adattati in vari modi per restare in forma e non andare in crisi da astinenza da corsa allenandosi alcuni nei parcheggi, nei viali, nei giardini e negli orti delle loro abitazioni ed altri in casa dimostrando un grande amore verso l’attività podistica poiché correre per molto tempo in uno spazio ristretto richiede una grande forza mentale. Diego Scuotto corre mediamente anche piu di un ora nel parcheggio sotto casa; Giovanni Mira corre mediamente un ora nel viale sotto casa lungo cinquanta metri; Giovan Giuseppe Trani è arrivato ad un ora e mezza di corsa lungo il viale di casa; Graziella Esposito alterna la corsa nel viale di casa alla corsa sul posto dove è arrivata addirittura a percorrere oltre sette chilometri in un ora; Aniello Regine che, nei viali del condominio dove abita, corre abitualmente lungo un percorso di circa centoventi metri; Titti Mattera corre per un ora nel cortile di casa, scale comprese; Bruno Scandiuzzi per rifarsi della mancata disputa della maratona di Rotterdam ha corso tra l'altro quattordici chilometri nel giardino di casa lungo un percorso di centocinquanta metri; Antonio Marna corre spesso sul terrazzo di casa lungo un percorso di cinquanta metri circa. Chi non ha a disposizione spazi sia pur ristretti non si è perso d animo come Alessandro Venza che si si allena almeno quattro volte a settimana sul tapis roulant per circa dieci-dodici chilometri; Gianmarco Di Meglio che si allena sulla bicicletta sui rulli per un ora al giorno, Luca Scotti e Sebastiano Balestriere che si allenano sui rulli; Sara Temante che si allena piu volte a settimana sullo step e Biagio Di Meglio che tiene in forma quadricipiti, bicipiti e tricipiti nel suo appezzamento di terreno.