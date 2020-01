Lacco Ameno: certificazione di eliminato pericolo per l’Istituto Albert Einstein di via Provinciale Lacco al Fango

Il Consigliere Metropolitano alla scuola Domenico Marrazzo, comunica che è stato rilasciato dai tecnici di Armena Sviluppo Spa la certificazione di eliminato pericolo per l’Istituto Albert Einstein di via Provinciale Lacco Fango Ischia. Lo stabile è stato in questi mesi interessato da lavori di messa in sicurezza e presto potrà tornare a disposizione degli studenti appena si otterranno le autorizzazioni necessarie da parte del Comune di Lacco Ameno. L’interdizione dell’edificio si era resa necessaria a causa di perdite d’acqua presenti all’interno della struttura. Armena SPA invita comunque il dirigente scolastico del Liceo ad interdire le aree esterne del plesso di Lacco Ameno che saranno ancora interessate da altri lavori