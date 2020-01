Collaborazione tra l’Accademia di Belle Arti di Napoli e l’Istituto V. Telese di Ischia: parte l’esperienza Academy Art_Lab

Grazie ad un finanziamento della Regione Campania, presso l’istituto Vincenzo Telese ad Ischia partirà l’esperienza Academy Art_Lab – laboratori artistici, multidisciplinari, arte, multimedia, design proposti dall’Accademia di Belle Arti di Napoli.

Il progetto prevede l’attivazione, presso l’Istituto Vincenzo Telese di 3 laboratori da 30 ore ciascuno più un campus in Accademia di altre 30 ore.

I laboratori, gestiti da esperti e docenti dell’Accademia di Belle Arti di Napoli riguarderanno:

1. Design della comunicazione;

2. Grafica d’arte;

3. Laboratorio di Fotografia.

Le attività di laboratorio in sede, saranno svolte da gruppi di 10/15 alunni dell’indirizzo Grafico-pubblicitario che potranno approfondire in questo modo le competenze di settore oltre che svolgere attività di PCTO ( ex alternanza scuola-lavoro) usufruendo dell’altissima qualità e del prestigio dell’Accademia di Belle Arti di Napoli.

La costruzione del rapporto progettuale e organizzativo con l’Accademia di belle Arti di Napoli è un importante elemento di sviluppo non solo per gli alunni e le alunne del Telese ma per l’intero territorio delle isole di Ischia e Procida che potranno usufruire così di un importante punto di riferimento per i tanti ragazzi e ragazze che manifestano una vocazione artistica o di attenzione al mondo dell’immagine e dell’audio visivo.