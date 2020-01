CIDI Isola d’Ischia: certificazioni di lingua inglese A2-C2 Gatehouse Award

Fino al sei febbraio sarà possibile prenotare il proprio esame di certificazione presso il centro d’esame territoriale del CIDI isola d’Ischia

Il Centro d’Iniziativa degli Insegnanti dell’isola d’Ischia propone sul territorio le innovative certificazioni di lingua inglese A2-C2 Gatehouse Awards, Ente Certificatore leader del settore, riconosciuto dall’Office of Qualifications and Examinations Regulation, England (Qfqual) e altri organismi di certificazione in tutto il mondo, comprese Malta, Italia e Grecia.

Le certificazioni sono riconosciute dal MIUR (DG 118 del 28.2.2017) per aggiornamento professionale, ammissione ai corsi CLIL, valutazione in graduatorie, concorsi nella scuola. Inoltre le certificazioni sono riconosciute da Università e datori di lavoro.

In particolare la certificazione da diritto a punti nelle graduatorie d’istituto dei docenti (seconda fascia: B2 tre punti, C1 quattro punti e C2 sei punti; terza fascia B2 un punto, C1 due punti e C2 tre punti), mentre dei prossimi concorsi per il personale docenti solo la certificazione C1 da diritto a 6 punti e quella C2 a ben 9 punti.

La prossima sessione d’esame presso il CIDI Isola d’Ischia è fissata il 29 febbraio 2020 ed è possibile iscriversi entro il prossimo 6 febbraio 2020 seguendo le indicazioni presenti sul sito www.ischiacidi.it. Il CIDI isola d’Ischia si riserva di anticipare la sessione d’esame (e quindi anche la chiusura delle iscrizioni) in caso di pubblicazione del bando per il concorso docenti.

L’esame TIE è adatto a tutti (a partire dai 14 anni) ed è stato concepito per riconoscere e soddisfare le esigenze e gli interessi di ciascuno, qualunque sia il livello di inglese, età, background culturale o accademico. L’esame è diviso in due parti: orale (20-30 minuti per 2 candidati) e scritto (75-90 minuti).

Tutti gli elementi di entrambe le parti sono obbligatori e sono stati studiati per sviluppare e valutare le conoscenze di base degli interessati, nonché fornire importanti opportunità di sviluppo della lingua al fine di soddisfare le esigenze di ciascuno e di riflettere le attività quotidiane che richiedono l’utilizzo della lingua inglese.

Dal momento che l’esame TIE non prevede la bocciatura, tutti i candidati che soddisfano i requisiti della prova riceveranno un certificato internazionale.

Iscrivendosi all’esame, ogni candidato sceglie il livello di conoscenza per il quale vorrebbe essere valutato. Ai candidati le cui prove risultano positive sarà conferito il certificato al livello che hanno ottenuto e il livello può essere quello per cui si erano registrati, un livello inferiore o un livello superiore, a seconda delle loro abilità.

Uno sportello informativo è aperto ogni lunedì e giovedì dalle ore 18 alle ore 20 ad Ischia, in via delle ginestre 3. Inoltre è’ attivo sul territorio un centro d’esami a cura del CIDI Isola d’Ischia, già soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola (Protocollo n. 1217 del 5.07.2005), confermato secondo la Direttiva 170/2016.