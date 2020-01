Alberghiero: riparte il progetto “Colazione al… Telese” per una corretta educazione alimentare

Riparte il progetto “Colazione al… Telese” anche quest’anno all’insegna della Sostenibilità e della dieta Mediterranea. Il progetto nasce dall’esigenza di RI-educare gli alunni ad una corretta alimentazione ed un sano stile di vita. Molti ragazzi non hanno l’abitudine di fare la prima colazione a casa per pigrizia, per mancanza di tempo, perché non ne hanno voglia o per altri motivi e non comprendono l’importanza fondamentale che tale pasto ha per il benessere quotidiano mentale e fisico. Mangiano quindi alimenti poco nutrienti, poco salutari e per niente sostenibili prima di entrare in classe oppure sandwich farciti di cibi grassi che li appesantiscono facendoli sentire stanchi e poco disponibili all’attività didattica e di apprendimento in genere.

Il progetto intende guidare gli alunni delle classi prime a riflettere sui diversi cibi e bevande che possono essere alimenti salutari e funzionali ad una vita attiva e sana e ad imparare a costruire abbinamenti corretti per un buon metabolismo. Tutte le classi prime usufruiranno sino al giorno 4 febbraio di n. 2 colazioni (una dolce ed una salata) preparata dagli alunni delle classi superiori e servita dal Servizio di sala e bar.

Il questionario alimentare e gli incontri iniziali e conclusivi avranno lo scopo di far emergere le abitudini alimentari degli studenti coinvolti e riflettere insieme all’esperta nutrizionista sugli aspetti positivi, da migliorare o da evitare traendo vantaggio dall’esperienza fatta a scuola.