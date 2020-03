Messaggio del Vescovo Pietro al popolo di Dio che è in Ischia nel tempo dell’epidemia

“Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore”

Carissimi fratelli e sorelle, il Signore vi dia Pace!

Sì, Pace: è ciò che chiedo per me e per voi in queste ore di grande apprensione e di ansia per la nostra vita, per la sorte dei nostri cari, dell’Italia e del mondo. Insieme a voi voglio domandarla al Signore Gesù, in modo particolare per tutti coloro che stanno soffrendo. Egli ci ha detto: “Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore” (Gv 14, 27). Quanto ci fa bene ascoltare questa Parola di Gesù! Custodiamola nel nostro cuore e ne gusteremo tutta la forza.

Non sia turbato il vostro cuore