Diocesi di Ischia: dimissioni da parroco di San Ciro di don Emilio Basile

Per seri motivi di salute, compiuti i 75 anni, Mons. Emilio Basile lascia la guida della Parrocchia di San Ciro in Ischia. Lo ha annunciato alla comunità parrocchiale il Vescovo Pietro presiedendo ieri mattina la Santa Messa delle 11:00. Il Vescovo, nel darne notizia alla comunità, ha espresso la sua più viva riconoscenza al carissimo don Emilio per l’intenso ministero svolto sulla nostra Isola.