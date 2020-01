Via Quercia: da lunedì 27 lavori di distribuzione gas metano

ISCHIA – A partire dal 27 gennaio, dalle ore 7:30 alle ore 18:30 e fino al completamento dei lavori, in via Quercia, (tratto di strada compreso tra incrocio III Trav Via Quercia e incrocio Sp 270), è interdetta la circolazione a qualsiasi veicolo a causa dei lavori per la realizzazione della rete di distribuzione gas metano. Pertanto i veicoli provenienti da Casamicciola Terme diretti su Via Nuova dei Conti e quelli provenienti da Via Nuova dei Conti diretti a Casamicciola Terme dovranno percorrere la via Baldassarre Cossa. La CPL Concordia società esecutrice dei lavori, al termine della giornata lavorativa, ovvero alle ore 18.30, metterà in sicurezza la strada e la riaprirà al traffico veicolare fino alla ripresa dei lavori nella giornata lavorativa successiva.