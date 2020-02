Sanificazione a Casamicciola, scuole chiuse anche lunedì e martedì

CASAMICCIOLA TERME. Le scuole di ogni ordine e grado ubicate sul territorio di Casamicciola Terme resteranno chiuse anche nelle giornate di lunedì 2 e martedì 3 marzo. È l’effetto dell’attività di sanificazione disposta dall’amministrazione comunale che riguarderà i sei plessi ubicati sul territorio oltre naturalmente alla scuola dell’Infanzia temporaneamente allocata ad Ischia in via Mirabella. Le operazioni hanno già avuto inizio e saranno effettuate con materiali e tecnologie di ultima generazione, prevedendo anche la pulizia dei condizionatori e di ogni forma di suppellettile presente nelle scuole. Al termine della sanificazione, ovviamente, sarà rilasciata regolare certificazione.

“Nel momento in cui si doveva procedere ad un’attività del genere – ha spiegato il sindaco Giovan Battista Castagna – abbiamo deciso di muoverci andando oltre alle emergenze ed alle precauzioni dettate dal coronavirus e per rendere gli ambienti frequentati quotidianamente dai nostri giovani studenti ancora più salubri”. La spesa complessiva sostenuta dall’ente ammonterà a 12.000 euro. La sanificazione riguarderà anche il campo sportivo Monti-Di Meglio, sarà effettuata nella giornata di lunedì e richiederà la chiusura dell’impianto di Monte Tabor fino a tutta la giornata di martedì.