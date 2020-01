Lacco Ameno e il Piano urbanistico “dimenticato”

di Francesco Di Crescenzo* A Lacco Ameno, nonostante recentemente si siano visti i primi “fuochi d’artificio” della campagna elettorale, registriamo come una notizia sia passata nel silenzio generale, senza alcun commento dei politici locali (o aspiranti tali). Nella edizione del quotidiano “Il Golfo” del 27 dicembre scorso, un articolo in prima pagina era intitolato: “Lacco Ameno, assegnata la redazione del preliminare di Puc”.

All’interno del giornale si riportava che lo ‘Studio Oliviero’ di Ercolano ha avuto l’affidamento per redigere un preliminare di PUC (Piano Urbanistico Comunale) entro il prossimo 20 Gennaio. Fatto ciò il Comune entro altri 90 giorni dovrà provvedere alla redazione ‘definitiva’ del PUC, ovvero entro il 20 aprile (così riferisce il giornale), pena il commissariamento ad acta della Regione.

Le possibilità a questo punto sono due: o il Commissario prefettizio, che detiene in sé i poteri di Sindaco, Giunta e Consiglio comunale, approva da sé il piano, oppure avremo un altro commissario a ciò dedicato (quarto commissario al lavoro all’ombra del Fungo).

Come ci ricorda sovente il Direttore dell’agenzia di stampa “Il Continente” Giuseppe Mazzella, già il Piano Paesistico dell’isola d’Ischia fu adottato da un Ministro tecnico di un governo tecnico (1995, ministro Paolucci).

A Lacco Ameno, secondo comune isolano per entitá dei danni patiti a seguito del sisma del 21 agosto 2017, ci ritroveremo con un Piano Urbanistico approvato dal Commissario prefettizio, con il rischio di scarso o nullo apporto civico, essendo sciolto il consiglio comunale.

Proviamo a fare un un passo indietro per i non addetti ai lavori: cos’è il PUC e perché è importante? Il Piano Urbanistico Comunale è “uno strumento di gestione del territorio comunale italiano, composto da elaborati cartografici e tecnici oltre che da normative (legislazione urbanistica) che regolano la gestione delle attività di trasformazione urbana e territoriale del Comune di pertinenza.”

Il PUC è un “documento programmatico” che guarda al futuro, a come si immagina lo sviluppo del territorio comunale indicando la strada per la formulazione di politiche di settore per la casa, per i servizi, il commercio, il turismo, il territorio agricolo e la mobilità. Si tratta di far emergere la “vocazione” di un luogo e indirizzare gli sforzi di conseguenza. Ma a monte d tutto ció, il Puc lacchese serve per dare risposta alla questione della ricostruzione dell’abitato della contrada Fango (o della scelta della delocalizzazione) e in generale per immaginare la ‘trasformazione urbana’ necessaria per ridurre l’esposizione della popolazione ai rischi sismico ed idrogeologico, rimediando ai danni provocati da decenni di “mattone selvaggio”.

Diventa fondamentale in questo contesto, mentre i politici locali sono indaffarati nei loro giochi di composizione delle liste elettorali e da altre priorità, attivare direttamente i cittadini, per far sì che il PUC rispecchi le esigenze e i bisogni della comunità locale. Come ha fatto il gruppo di cittadini de “La Stanza – Spazio Sociale” che con Legambiente ed altre sigle associative hanno esercitato una opera di controllo e ha inviato le proprie “osservazioni” rispetto al PUC del Comune di Forio. Secondo l’art.24 della LR 16/2004, la proposta di Puc è predisposta dopo aver consultato le organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, ecc. Il dibattito sul tema della pianificazione è ben presente anche a livello regionale, dove è in discussione la legge urbanistica e tuttavia non manca l’attenzione verso Ischia, e vi è stato chi ha messo in evidenza “l’incertezza e le titubanze con cui si affrontano i problemi del post sisma a Ischia”. (Osvaldo Cammarota “Territorio e rischio utopie”, La Repubblica Napoli, 3 gennaio).

Concludendo, occorre attivare un momento di partecipazione e confronto sul tema, che inevitabilmente porterá con se anche un’altra questione aperta: la necessitá del Piano isolano che superi le barriere comunali. Ce lo impone la geografia e il buonsenso.

*Il Continente-agenzia stampa