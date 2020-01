Da lunedì lavori su Piazza Antica Reggia: l’ordinanza al traffico

ISCHIA – Da lunedì 27 gennaio 2020, e fino al completamento dei lavori, Piazza Antica Reggia sarà interessata da lavori di ripavimentazione. Pertanto, sul tratto interessato, compreso tra l’incrocio della piazza Antica Reggia con Via A.do De Luca e il civico 1 della Via Iasolino è istituito senso unico alternato regolato da semafori. I veicoli in uscita da Via F. Buonocore avranno l’obbligo di svoltare sul tratto di Via Roma compreso tra incrocio via F. Buonocore e incrocio Via De Rivaz, previa inversione del senso di marcia attuale. Gli orari delle Ztl (varchi 1 e 2) sono temporaneamente modificati con seguente orario: dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14.00 alle ore 18:00.