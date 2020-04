Covid-19, rinviata “Andar per Sentieri”

L’ottava edizione della manifestazione “Andar per sentieri”, in programma dal 25 aprile al 2 maggio sull’isola d’Ischia, è stata rinviata a data da destinarsi. “Avremmo voluto portarvi in giro per l’isola d’Ischia, mostrandovi la sua bellezza nascosta e raccontandovi la sua anima ma purtroppo, come sapete, non potremo farlo. – scrive la Pro Loco Panza, che organizza l’evento, in una nota – O meglio: dovremo aspettare, tutti insieme. La promessa è di farlo appena possibile. Vi aspettiamo. Tenete duro e #restateacasa”.