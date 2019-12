A Mariaceleste Lauro il premio “Donne per Napoli”

Mariaceleste Lauro, amministratrice delegata di Alilauro, ha ricevuto ieri al Duel di Agnano il premio “Donne per Napoli Carpisa Yamamay”, assegnato ogni anno alle donne “che hanno dato lustro nel proprio settore alla città di Napoli e che si sono distinte per caratteristiche di eccellenza”.

“Dedico il riconoscimento a chi crede in me e mi sta vicino, mi incoraggia e mi fa comprendere che siamo pronti ad affrontare mille tempeste insieme”, ha sottolineato Mariaceleste Lauro, che ha ricevuto il premio della sezione “Impresa” dalle mani di Chiara Di Gennaro, amministratrice delegata di Di Gennaro SpA.

Nel corso del suo intervento Mariaceleste Lauro ha poi sottolineato il consistente ringiovanimento dell’organico dell’azienda e gli obiettivi già raggiunti nella riduzione delle emissioni e nel rispetto per l’ambiente. Il premio – ideato dal presidente di Carpisa Lello Carlino insieme con Italo Palmieri e il giornalista Lorenzo Crea, direttore artistico dell’evento – ha “fotografato” la forza dirompente delle donne campane: tra le altre premiate la vicepresidente della Camera dei Deputati Mara Carfagna (per la sezione Istituzioni), Rossana Pasquino (Sport), Anna Maria Minicucci (Ricerca e Medicina) e Denise Capezza (Spettacolo).