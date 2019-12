New Year 2020, il nuovo anno arriva in Piazza Antica Reggia

Dalle 23:45 musica e divertimento, il primo gennaio al cineteatro Excelsior il Gran Galà di Capodanno

ISCHIA – Il nuovo anno arriva anche quest’anno sotto il cielo di stelle di Piazza Antica Reggia. Appuntamento per ballare e divertirsi insieme a partire dalle 23.45. In attesa del countdown con Stefano Masciarelli band, Daniele Decibel Bellini, Edo Messina e la voce di Vin Twin che faranno ballare fino all’alba. Per i più temerari l’appuntamento è, invece, il primo gennaio alle 11.30 alla Spiaggia di San Pietro o a quella della Mandra per il ben augurante tuffo di Capodanno. E il 2019 continua in musica con il “Gran galà concerto di Capodanno”, il tradizionale appuntamento del primo gennaio al Cineteatro Excelsior. A partire dalla 16:00 l’orchestra di fiati isola d’Ischia diretta dal Maestro Aniello Castaldi accompagnerà il soprano Antonella De Chiara, il tenore Ivan Lualdi e il Baritono Maurizio Esposito, per un 2020 in musica. Si continua, infatti il 2 gennaio alle 20:00 presso la Chiesa di Sant’Antonio alla Mandra alle 20:00 con il Concerto del gruppo “Symphonia Costa d’Amalfi”, ensamble di zampogne e Ciaramelle minori.