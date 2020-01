“L’Olocausto spiegato ai giovani, oggi”. Seminario gratuito del CIDI Isola d’Ischia

Aggiornamento gratuito per insegnanti, educatori e genitori sulla didattica della Shoah

Il Centro d’Iniziativa degli Insegnanti dell’isola d’Ischia, d’intesa con l’Istituto d’Istruzione “Cristofaro Mennella” propone sul territorio “Didattica della Shoah – L’Olocausto spiegato ai giovani, oggi. – L’importanza del contesto storico e le radici ideologiche – L’uso corretto delle testimonianze – Possibili percorsi sulla Shoah”, un seminario di aggiornamento professionale rivolto al personale docente di ogni ordine e grado che avverte la necessità e la difficoltà di affrontare con i giovani la Shoah.

Il 27 Gennaio, anniversario della liberazione di Auschwitz-Birkenau da parte dell’Armata Rossa, è stato proclamato Giorno della Memoria. A tutti i docenti di ogni ordine e grado viene richiesto di affrontate la tematica della Shoah organizzando incontri e momenti comuni di narrazione e riflessione. Le attività programmate mirano a creare percorsi didattici efficaci in modo da far cogliere i diversi aspetti dell’Olocausto.

Il seminario si dividerà in due parti: la prima parte introduttiva volta a capire l’importanza della contestualizzazione in quanto, senza analizzare il radicamento profondo e millenario del pregiudizio antiebraico in Europa e conoscerne gli sviluppi nel tempo, non è possibile comprendere storicamente la Shoah; la seconda parte invece di natura pratica offre degli spunti di riflessione per affrontare l’argomento non soltanto da un punto di vista concettuale.

Le attività saranno a cura di Giuseppina Di Guida, Dirigente Scolastica dell’IIS “C. Mennella” e di Sara Ingino, docente esperta in didattica della Shoah. Parte integrate delle attività proposte sono l’incontro con Tullio Foà, testimone diretto della comunità ebraica di Napoli, e la visita della mostra “Viaggio nella Memoria – Binario 21” a cura dell’Associazione Figli della Shoah, un viaggio nella Memoria e ricostruisce la storia di alcune delle 605 persone tragicamente deportate il 30 gennaio 1944 al campo di sterminio di Auschwitz–Birkenau da un binario fantasma, il cosiddetto Binario 21, nascosto sotto la Stazione Centrale di Milano.

Due gli incontri in presenza che si terranno presso l’auditorium dell’Istituto “C. Mennella” in Via Michele Mazzella 113 – Ischia rispettivamente il 23 gennaio 2020 ore 15/19 e 5 febbraio 2020 ore 9/13 per complessive otto ore di formazione in presenza, che potranno essere elevate a 28 ore con specifiche attività svolte/da svolgere con gli studenti oppure attraverso la stesura di progetti/specifici da realizzare nel proprio contesto lavorativo. La partecipazione è gratuita.

Dettagliate informazioni sul seminario, sulle modalità di iscrizione gratuita, sono consultabili sul sito www.ischiacidi.it . Iscrizioni fino ad esaurimento dei posti disponibili.

È attivo uno sportello informativo presso la sede del CIDI Isola d’Ischia in Via delle ginestre 3 ad Ischia ogni lunedì e giovedì dalle ore 18 alle ore 20, oppure alla mail ischiacidi@libero.it.

Il CIDI Isola d’Ischia, già soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola (Protocollo n. 1217 del 5.07.2005), è confermato secondo la Direttiva 170/2016.