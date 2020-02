Ischia, IPS “V.Telese”: lunedì 17 febbraio incontro su “La scuola e la sfida dell’autismo”

Incontro di aggiornamento professionale per docenti, genitori ed operatori sanitari. Appuntamento alle ore 16.00

Il Centro d’Iniziativa degli Insegnanti dell’isola d’Ischia d’intesa con l’Associazione Genitori Autismo Ischia, IRFID, Crisalide Società Cooperativa Sociale e con la collaborazione istituzionale dell’Istituto Comprensivo “V. Mennella” di Lacco Ameno, propone l’evento formativo “La scuola e la sfida dell’autismo – Incontro di aggiornamento professionale sulla necessità di conoscere i diversi modelli di provata efficacia e i principi documentati nelle linee guida nazionali e internazionali per affrontare la complessità dello spettro autistico e sviluppare interventi di qualità”.

L’incontro si terrà presso l’Istituto Alberghiero di Ischia alle ore 16 di lunedì 17 febbraio 2020 ed interverranno: Mario Sironi, Dirigente Scolastico Istituto Professionale Alberghiero “V. Telese” di Ischia; Assunta Barbieri, Dirigente Scolastica Istituto Comprensivo “V. Mennella” di Lacco Ameno; Consiglia Daniele, Docente esperta d’inclusione e gestione dei Bisogni Educativi Speciali, formatrice CIDI; Carmela Esposito, Psicopedagogista clinico, Esperta in sindromi dello spettro autistico e analisi comportamentale applicata, Responsabile clinico Associazione genitori autismo Ischia.

La partecipazione all’evento è gratuita e sarà consentito l’ingresso fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Il CIDI, già soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola (Protocollo n. 1217 del 5.07.2005), è stato confermato secondo la Direttiva 170/2016. L’iniziativa si configura come attività di formazione e aggiornamento e dà diritto, ai sensi degli artt. 64 e 65 del C.C.N.L., a richiedere l’esonero dal servizio. Sarà rilasciato attestato di partecipazione al personale della scuola.

È attivo uno sportello informativo presso la sede del CIDI Isola d’Ischia in Via delle ginestre 3 ad Ischia ogni lunedì e giovedì dalle ore 18 alle ore 20, oppure alla mail ischiacidi@libero.it.

Per maggiori informazioni è possibile contattare anche l’Associazione Genitori Autismo Ischia al cell. 328.2749218 oppure alla mail genitoriautismoischia@gmail.com.