Ischia, da “Andar per sentieri” ad “Andar per Cantine”: che primavera con la Pro Loco Panza!

Ufficializzate le date del 2020: dal 25 aprile al 3 maggio la manifestazione del trekking, dal 25 maggio al 2 giugno l’evento del vino. E la novità sarà “Andar per chiese”

L’isola d’Ischia si racconta attraverso la programmazione annuale della Pro Loco Panza (www.prolocopanzaischia.it), una delle realtà più attive sul territorio in termini di valorizzazione turistica e culturale del territorio: sono state ufficializzate in queste ore le date degli eventi del 2020.

Dal 25 aprile al 3 maggio prenderà forma “Andar per sentieri”, la manifestazione legata al trekking e al turismo ambientale. Edizione numero otto, numeri in crescita e format sempre più consolidato: i percorsi più suggestivi dell’isola con guide esperte e tappe enogastronomiche all’insegna della tipicità locale. Dal monte Epomeo alla baia della Pelara, dalla Sgarrupata al suggestivo bosco della Falanga: itinerari in piena sicurezza e per tutti.

La novità più rilevante, nella programmazione annuale, è costituita dalla nuova collocazione dell’evento più importante dell’anno, “Andar per cantine”, la manifestazione giunta alla tredicesima edizione che conta numeri sempre più significativi (con oltre duemila utenti in una settimana) e che ha avuto Anna Falchi (in foto durante un selfie ischitano) tra le sue più apprezzate e convinte testimonial. Le date da segnare in rosso sul calendario sono quelle comprese tra il 25 maggio e il 2 giugno: il bel tempo e l’apertura alla manifestazione da parte delle grandi case vitivinicole del territorio isolano hanno suggerito di anticipare l’evento, tradizionalmente autunnale, sulla scia peraltro di quanto avviene per format analoghi in giro per l’Italia. Consolidato, anche in questo caso, il format: itinerari con tre tappe all’insegna dell’enogastronomia dell’isola in alcune tra le più straordinarie cantine del territorio. Significativi anche gli eventi collaterali: tour in biciletta e percorsi serali, degustazioni a tema ed eventi musicali. L’appuntamento autunnale con il vino resta però immancabile grazie a “Vendemmia con noi”, l’iniziativa che – dal 18 al 26 settembre – consente a turisti e isolani di partecipare a uno dei più straordinari momenti della vita contadina dell’isola.

Insieme agli eventi tradizionalmente organizzati dalla Pro Loco Panza, come la “Sagra del vino e saucicciata” in programma il 16 agosto, si segnala un’intrigante new entry, “Andar per chiese”: dal 5 al 10 ottobre la prima edizione di una manifestazione che vuole valorizzare gli oltre cento edifici sacri dell’isola, con itinerari guidati alla scoperta di perle architettoniche e culturali non sempre adeguatamente riconosciute.

“L’ufficializzazione così anticipata delle date – spiega il presidente della Pro Loco Panza, Leonardo Polito – rientra in una politica di pianificazione in grado di intercettare con sempre maggiore incisività i flussi turistici. I nostri eventi hanno una riconoscibilità nazionale sempre più chiara ed è anche per questo che siamo in dialogo con le amministrazioni isolane e regionali per ottenere un sostegno che, ne siamo certi, non mancherà. Siamo orgogliosi di aver tracciato una linea – quella dell’identità culturale e territoriale – che si è rivelata vincente e che riesce a valorizzare, ogni anno, la straordinaria ricchezza dell’isola d’Ischia”.