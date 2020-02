Forio, affidata a Valerio Buono la conduzione artistica della “Passione di Cristo”

L’Associazione Actus Tragicus comunica che la macchina organizzativa dell’edizione 2020 della “Passione di Cristo” si è attivata. La manifestazione, giunta alla sua trentaduesima edizione, opererà in continuità con le passate edizioni. Dopo l’ultima regia dello storico Gesù, Franco Castaldi, quest’anno la conduzione artistica dell’evento sarà affidata a Valerio Buono.

L’Associazione è convinta che sia la scelta giusta per la costante crescita artistica che la stessa si è posta come obiettivo principale in questi anni.