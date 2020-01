Casamicciola: sabato 4 gennaio sesto torneo di scacchi in ricordo di Antonio De Palma

Si terrà domani, sabato 4 gennaio 2020, a partire dalle ore 15.30 presso la Sala da The del Bar Calise di Casamicciola Terme la sesta edizione del Torneo di Scacchi “Antonio De Palma”.

L’iniziativa nata con l’intento di ricordare il concittadino prematuramente scomparso appassionato di scacchi è stata fortemente voluta dall’Associazione Pro Casamicciola Terme ed è realizzata in collaborazione con l’Associazione Giochi di Natale.

Iscrizione gratuita. Per informazioni e pre-iscrizioni: info@giochidinatale.it