Biblioteca Antoniana: lunedì 27 gennaio conferenza sui luoghi di prigionia nazi-fascisti in Italia

ISCHIA – In occasione della Giornata della Memoria, lunedì 27 gennaio alle ore 18.00 nella Biblioteca Comunale di Ischia, “Luoghi di confino, luoghi di transito: luoghi di memoria. I campi di prigionia nazi-fascisti in Italia”. Conferenza di Francesco Delizia con introduzione di Gina Menegazzi.

Socio del Sadoul, l’Arch. Francesco Delizia è Direttore della Certosa e Museo di San Martino (Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo). Specialista in Restauro dei monumenti, attualmente in servizio presso il Polo Museale della Campania, in precedenza presso la Direzione Regionale dell’Emilia-Romagna. PhD, ha svolto attività di ricerca, pubblicazione e docenza sulle tematiche della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e della museografia. Dall’esperienza dei primi interventi di messa in sicurezza post-sismica presso l’ex Campo di Fossoli ha avuto origine una serie di approfondimenti sulla storia e le problematiche di tutela e restauro dei campi di prigionia e transito nazifascisti in Italia.