Una domenica ecologica per l’ Unicef: l’ordinanza al traffico

In occasione della 31° edizione del Presepe per l’Unicef il Comune d’Ischia ha indetto una domenica ecologica per il prossimo 15 dicembre. Pertanto dalle ore 9:30 alle 14:00 è vietata la circolazione a qualsiasi veicolo sulle seguenti strade o tratti di strada:

– Via Roma, comprese le traverse (via Buonocore, De Rivaz, Bichelli, V. Marone e I tratto di via delle Terme),

– Via Vittoria Colonna,

– Via Battistessa,

– Via Enea,

– Via Salita San Pietro,

– Via Gigante (Primo Tratto Fino A Incrocio Via Gemito),

– Via E. Cortese,

– Via F.D’Avalos E Via F.Sco Sogliuzzo,

– Via Alfredo De Luca,

– Via Variopinto,

– Via M. Mazzella (Tra Incrocio Via Foschini E P.Zza Degli Eroi),

– Via Ant. Sogliuzzo (Tra Piazza Degli Eroi E Incrocio Via N Caratomana),

– Via Seminario E Via L.Gi Mazzella E Tutte Le Traverse Del Centro Storico,

– Via L.Do Mazzella tra incrocio via A. Sogliuzzo e Via Foschini.

Dalle ore 6:00 alle 14:00 è invece, vietata la sosta a qualsiasi veicolo lungo:

– Via F. Sogliuzzo,

– Via Variopinto,

– Via Gigante (Primo Tratto Fino A Incrocio Via Gemito E Via De Luca),

– Via Gemito,

– Via A.De Luca, (Tra P.zza Eroi E P.zza Antica Reggia),

– Via A. Sogliuzzo,

– Via L.Do Mazzella Tratto Tra Via A Sogliuzzo E Via Foschini,

– Via E Cortese,

– Via F.d’Avalos

Dalle 9:30 alle 14:00 lungo le seguenti strade è consentita la circolazione, a senso unico, esclusivamente ai veicoli di soccorso e primo intervento, ai veicoli al servizio di persone diversamente abili, ai veicoli degli ospiti delle strutture ricettive in arrivo o in partenza, ai taxi e ai veicoli NCC in:

– Via A. Sogliuzzo (Tra Via N.Cartaromana E Via Pontano),

– Via Pontano,

– Corso V.Colonna (Fino A Via E.Gianturco),

– Via E. Gianturco, Lungomare C. Colombo,

– Via R. Gianturco,

– Via Gemito,

– Via G. Gigante (Tra Via Gemito E Via A.Do De Luca)

– Via A.Do De Luca (Tra Via Gigante E Via Delle Terme),

– Via Delle Terme 2° tratto, via Morgioni fino a via delle Ginestre.

E su entrambi i sensi di marcia:

– sul tratto di strada compreso tra Piazza Trieste e Via A. De Luca fino ad incrocio con Via Delle Terme

É consentita la circolazione ai bus di linea diretti verso il Comune di Barano che dovranno svoltare in Via delle Terme mentre, quelli provenienti dalla medesima direzione, dovranno raggiungere il capolinea attraverso la via SS270.

La navetta Zizì, proveniente da via M.Mazzella, svolterà a via Foschini per proseguire attraverso via L.do Mazzella fino allo stazionamento in via Fondobosso.