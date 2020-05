Modalità rilascio autorizzazioni AMP Regno di Nettuno

dott. Antonino Miccio* Considerata la fase di emergenza sanitaria in corso causata dalla diffusione del Covid-19 ed il periodo di lockdown consequenziale alle misure di contenimento adottate ci siamo attivati per facilitare la procedura di rilascio delle autorizzazioni.

La proroga delle autorizzazioni inerenti lo svolgimento delle attività consentite in AMP di validità annuale rilasciate nel corso del 2019, stabilita ad inizio anno fino al 31.03.2020, e fermo restando le disposizioni del Decreto Legge 17/03/2020 n.18 noto come “Cura Italia”, ci ha dato modo di perfezionare ed adeguare la procedura nel rispetto delle misure precauzionali.

Per consentire a tutti la ripresa delle attività nella Fase 2 dell’emergenza sanitaria l’AMP ha proseguito a rilasciare le autorizzazioni richieste all’Ente secondo la modalità che ci è sembrata più semplice ed alla portata di tutti, ovvero mediante l’invio di una e-mail all’indirizzo info@nettunoamp.it con richiesta di rinnovo o di rilascio nuova autorizzazione.

In allegato il modulo da compilare per la richiesta e un’informativa con i dettagli.

*direttore f.f. A.M.P. Regno di Nettuno

