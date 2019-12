Ischia, tradizioni, gospel e divertimento nel Natale di Serrara Fontana

Entra nel vivo il cartellone di eventi del comune più collinare dell’isola: tour per cantine, il Villaggio di Babbo Natale e appuntamento il 5 gennaio con la grande musica

C’è un’isola interna e meravigliosa, ricca di tradizioni ed espressione verace della sua anima terragna, che nei giorni di Natale disvela un’atmosfera magica e coinvolgente: Ischia si racconta attraverso il cartellone di eventi di Serrara Fontana, il comune più collinare, che dalle pendici dell’Epomeo si estende fino al borgo di Sant’Angelo. E’ qui che eventi per grandi e per piccini si intrecciano fino all’Epifania, ammantando di suggestione i borghi più caratteristici, da Succhivo a Fontana.

Domenica 29 dicembre la piazza si Serrara ospita, dalle 10 alle 13, il Villaggio di Babbo Natale, con attrazioni e giochi per bambini: un’occasione da non perdere per qualche ora di spensierata allegria. Un appuntamento che si replicherà il 4 gennaio a Succhivo, sempre dalle 10 alle 13.

Occhio anche al brunch di martedì 31 dicembre nel borgo di Sant’Angelo, organizzato in collaborazione con i bar storici della piazzetta (Il Pirata, Il Pescatore e Bar Ridente): il miglior modo per salutare il 2019 all’insegna della bellezza di uno degli angoli più caratteristici e pittoreschi dell’isola.

E dopo il successo dello scorso anno torna a grande richiesta la grande musica nel segno del gospel: doppio appuntamento il 5 gennaio con i Gospel Italian Singers e l’irresistibile energia della cantante giamaicana Josie Taylor. Quattordici artisti, tra voci e strumentisti, con la direzione del maestro Francesco Finizio per coinvolgere il pubblico con espressioni musicali corali di gioia e speranza: primo concerto nella chiesa di Santa Maria del Carmine a Serrara (ore 19), si replica nella chiesa di Santa Maria della Mercede a Fontana (ore 21.30).

Prima, però, è senz’altro il caso di brindare al nuovo anno nelle cantine più belle, espressione della tradizione vitivinicola dell’isola d’Ischia: torna, infatti, “Cantinando a Natale”, l’iniziativa organizzata dalla Pro Loco Panza e inserita nel cartellone di eventi del Comune di Serrara Fontana, la cui direzione artistica è di Giuseppe Iacono Divina. Dal 28 dicembre al 4 gennaio, ogni mattina due percorsi partono alle 10.30 dalla piazza di Panza, frazione di Forio, toccando tre cantine ciascuno, con degustazioni di vini e prodotti tipici, in particolare legati alle festività di Natale, e tappe ai presepi artistici abbracciati dagli itinerari (info e prenotazione obbligatoria 081 908436 e 349 6124250).

“Abbiamo inteso offrire agli isolani e ai turisti che sceglieranno Ischia per le Feste un cartellone in grado di assecondare il gusto di più fasce d’età, senza tralasciare l’esaltazione delle specificità culturali ed enogastronomiche del nostro splendido territorio”, spiegano il sindaco di Serrara Fontana, Rosario Caruso, e l’assessore al turismo Emilio Giuseppe Di Meglio.