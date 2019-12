I servizi commerciali per il Turismo: una nuova opportunità di formazione all’Istituto Vincenzo Telese di Ischia

A seguito della pubblicazione della Delibera di Giunta Regionale n. 616 del 04/12/2019, l’IPS “Telese” di Ischia comunica con soddisfazione al territorio di riferimento che l’offerta formativa di questo istituto, così come richiesto, si arricchisce di un nuovo indirizzo di studi, quello dei Servizi commerciali per il turismo.

Tale percorso professionale, Servizi commerciali per il turismo, è connotato dall’integrazione tra una solida formazione culturale e ottime competenze professionali, privilegiando la dimensione operativa di una didattica agile e snella, in cui trovano ampio spazio le attività laboratoriali: stage e forme di apprendistato in azienda.

Al termine del quinto anno lo studente consegue il diploma dei Servizi Commerciali per il turismo ed è in grado di:

– trattare dati del personale e relativi adempimenti;

– attuare la gestione commerciale;

– attuare la gestione del piano finanziario;

– effettuare adempimenti di natura civilistica e fiscale;

– utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi;

– ricercare informazioni funzionali all’esercizio della propria attività;

– comunicare in almeno 2 lingue straniere;

– utilizzare tecniche di comunicazione e relazione.

Servizi Commerciali per il turismo è un percorso di studi impegnativo attraverso il quale lo studente sviluppa una professionalità che ha un ampio riscontro nel mondo del lavoro, in relazione con il cosiddetto “Piano Strategico del Turismo” elaborato dal Comitato Permanente di Promozione del Turismo con il coordinamento della Direzione Generale Turismo del MiBACT.

Il “Piano Strategico del Turismo” promuove una visione unitaria del Turismo e della Cultura sulla base di tre principi strategici che connotano la costruzione della professionalità del Tecnico dei servizi commerciali per il turismo.

Ecco in successione i tre principi strategici su cui poggia tale Piano:



1. sostenibilità: rafforzare sistematicamente la sostenibilità del turismo nelle sue diverse accezioni relative ad ambiente, territorio, salvaguardia del patrimonio, sistema socioeconomico, cultura e cittadinanza;

2. accessibilità: rafforzare sistematicamente l’accessibilità fisica e culturale dei luoghi e dei territori aperti alla valorizzazione turistica. Il termine “accessibilità” ha diverse accezioni, che riguardano: l’accessibilità alla fruizione turistica per tutte le persone senza distinzione delle loro condizioni di età o di salute; l’accessibilità di luoghi e territori attraverso sistemi di mobilità sostenibile; la possibilità data ai visitatori di comprendere e interpretare la storia, la complessità e la varietà del patrimonio visitato (permeabilità culturale). L’”accessibilità” si pone due obiettivi:

– rendere premiante il miglioramento qualitativo della filiera del turismo, attraverso il rafforzamento organizzativo e culturale del sistema imprenditoriale;

– favorire l’integrazione fra imprese, lo sviluppo di modelli reticolari di offerta ricettiva, le forme di collaborazione fra imprese e attori pubblici per lo sviluppo di un’offerta sistemica a livello territoriale e per il riposizionamento dell’industria turistica italiana all’interno delle dinamiche internazionali.

3. innovazione: innovare sistematicamente prodotti, processi, tecnologie e organizzazione dell’attività turistica, innovare il mercato e le modalità di fruizione; creare competenze nuove e più avanzate; supportare la rivoluzione digitale e rendere più integrata e interoperabile la governance del settore turistico.

Il Diplomato nel settore commerciale per il turismo ha sbocchi lavorativi in un ampio ventaglio di uffici aziendali: Marketing, Acquisti/Vendite, Gestione delle paghe e delle risorse umane, Contabilità, Gestione del magazzino e della logistica oltre che poter continuare gli studi in tutte le Università.

Il Profilo di uscita di tale indirizzo presenta caratteristiche di trasversalità ad ogni tipo di attività economica permettendo di costruire una figura di “Tecnico del turismo integrato”, con il compito di gestire la costruzione dell’offerta turistica nel suo complesso.

Si riportano alcuni esempi di riferimento del settore economico-professionale in relazione alla referenziazioni ATECO:

– Professioni Tecniche dei Servizi Turistici.

– Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale.

– Attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale.

– Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale.

– Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse.