“Guida per uno studio bio-bibliografico isclano”. Raffaele Castagna (La Rassegna d’Ischia) pubblica libro sulla storia dell’isola

Pubblicata di recente da Raffaele Castagna una Guida per uno studio bio-bibliografico isclano, relativa agli ultimi quarant’anni, a partire dal 1980, con qualche excursus “ante”, e cioè, nel complesso, il periodo di pubblicazione de La Rassegna d’Ischia, che si considera qui come fonte principale della ricerca e dell’aggruppamento delle notizie riportate. Il libro proposto comprende varie sezioni, a partire da un repertorio bibliografico generale: a parte si è voluto riportare quanto è stato scritto (almeno stando alle nostre ricerche) da Buchner, da Monti e da altri archeologi e studiosi, intorno alla storia di Pitecusa e ai suoi reperti. Ci si augura quindi che possa, prima o poi, costituirsi in qualche comune isolano una biblioteca in grado di raccoglierne tutto questo patrimonio. Si dà spazio alle edizioni delle maggiori espressioni nel campo dell’editoria isclana, ma soprattutto si riportano le numerose pagine della sezione “libri” espresse da La Rassegna d’Ischia.

Il libro è in formato 17×24, con pagine 448, di cui 76 a colori, prezzo: euro 34,99. Sull’isola si può chiedere copia presso Imagaenaria (Ischia Ponte) – Mondadori Point Ischia – Libreria Idea di A. D’Abundo (Panza).