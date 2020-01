Guardia Costiera Ischia: nuovi orari di apertura al pubblico

Si comunica che a partire dalla data odierna sono in vigore i nuovi orari di apertura al pubblico degli Uffici della Guardia Costiera di Ischia sia per le informazioni all’utenza che per il disbrigo delle pratiche amministrative relative ai marittimi, alla pesca sportiva e professionale, alle certificazioni di sicurezza, al rilascio ed al rinnovo di patenti nautiche, alle pratiche legate alle attività diportistiche e a tutte le altre autorizzazioni e certificazioni afferenti le attività marittime e portuali.

Difatti, con il nuovo anno gli Uffici Marittimi di Ischia, Forio, Casamicciola e Sant’Angelo effettueranno due giornate di apertura pomeridiana. Pertanto, alla apertura pomeridiana del giovedì si aggiungerà anche quella del martedì.

Nello specifico saranno osservati i seguenti orari:

– orario mattinale (dal lunedì al venerdì): dalle ore 09.00 alle ore 12.00;

– orario pomeridiano (martedì e giovedì): dalle ore 14.30 alle ore 16.00.

Tale variazione di orario è stata definita con lo spirito di migliorare il servizio in favore della collettività isolana, aumentando le ore di apertura al pubblico al fine di consentire una maggiore copertura delle fasce pomeridiane degli Uffici Marittimi presenti sul territorio.

Resta inteso che, anche al di là degli orari sopra indicati, tutti i servizi connessi ai compiti di ricerca e soccorso, trasporto traumatizzati (idro-ambulanza), Sala Operativa e vigilanza portuale rimarranno attivi h24 – 365 giorni all’anno.