Forio: sabato 14 dicembre omaggio a Vittorio Morgera nel centenario della nascita

Uomo riservato, dotto e lungimirante direttore generale dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (1969-1984)

Sabato 14 dicembre 2019, alle ore 10, presso la Sala del Museo Civico del Torrione nel comune di Forio, nell’isola d’Ischia, l’Associazione “Pro Casamicciola Terme” ha promosso un “Omaggio a Vittorio Morgera nel centenario della nascita – uomo riservato, dotto e lungimirante direttore generale dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (1969-1984)”.

Vittorio Morgera, tra l’altro, istituì, con grande intuizione ed amore per il bello, il “Centro Filatelico dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato”, che, ancora oggi come allora, coinvolge validissimi artisti sempre desiderosi di dar vita a celeberrime edizioni di francobolli e monete apprezzate in tutto il mondo, non solo dai collezionisti.

L’evento, supportato anche da un annullo ad iniziativa di Poste Italiane e da una cartolina a tiratura limitata predisposta dagli organizzatori, prevede una conferenza con ricordi di familiari ed amici, videomessaggi, video storici dell’Istituto Luce e video del Poligrafico.

Proprio per l’impegno attivo e continuo nel campo della filatelia in un periodo di grande diffusione di tale forma di collezionismo (1969-1984), il Morgera ha intrattenuto rapporti con numerose associazioni, artisti e collezionisti i quali, saputo dell’evento, stanno facendo pervenire un loro ricordo che, assieme alla vita e all’opera del Morgera, confluiranno in una monografia di prossima pubblicazione, proprio per consentire la raccolta delle testimonianze e documenti storici.

A tale scopo, coloro che intendono ricordare con un proprio contributo la figura e/o l’opera del Morgera, potranno inviarlo tramite mail a presidente@procasamicciola.it entro e non oltre il prossimo 31 gennaio 2020.

Accanto alle numerose attività professionali e filantropiche, il Morgera donò all’isola d’Ischia ben due francobolli: 1976 Isola d’Ischia – Forio (Turistica) e 1980 Castello Aragonese (Castelli).

L’evento è promosso dall’Associazione Pro Casamicciola Terme (fondata nel 1974, aderente all’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia e alla FISFI) ed è patrocinato dal Comune di Forio, dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dalla Federazione fra le Società Filateliche Italiane, dall’Accademia italiana della filatelia e della storia postale, dall’Istituto di Studi Storici Postali “Aldo Cecchi” Onlus, dal Centro Italiano di Filatelia Tematica.

Cenni biografici

Vittorio Morgera