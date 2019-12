Forio: borsa di studi Daniele Saccone, aperto il bando per la II edizione

Per il secondo anno consecutivo il comune di Forio ha istituito la particolare “Borsa di studi Daniele Saccone”, dedicata alla memoria di Daniele Saccone, una delle figure più promettenti del panorama musicale isolano scomparsa prematuramente.

“Con questa “Borsa di studio Daniele Saccone”– dichiara il sindaco di Forio, Francesco Del Deo – vogliamo sia rendere omaggio ad una figura molto importante della nostra comunità che dare l’opportunità, a giovani talenti, di poter coltivare i propri sogni in modo reale.”

Una bellissima iniziativa, questa della borsa di studio Daniele Saccone, che si colloca all’interno del grande calendario di eventi “note di Natale sotto l’albero” e sarà consegnata il prossimo 29 dicembre durante il Concerto nazionale “Ennio Morricone Compositore Eterno” con I Solisti Della Wind Symphonietta. Voce recitante Carmine Tremolaterra. Orchestra diretta dal M° Gianni Mola.

Il bando è aperto a tutti i ragazzi di età compresa tra i 6 e i 16 anni residenti nel comune di Forio e che siano in possesso di determinati requisiti previsti dal bando. Il termine per la presentazione delle domande, il cui modulo è scaricabile online dal sito ufficiale del comune di Forio, è il prossimo 20 dicembre 2019.

IL BANDO

Il Comune di Forio, con Deliberazione di G.M. n. 188 del 28.11.2019 ha istituito per l’anno 2019 una borsa di studio in memoria del professor Daniele Saccone (giovane promessa in campo musicale che si è contraddistinta in maniera eccellente nell’arco della propria carriera di studi ed esperienza sul campo), da conferire studenti frequentanti le scuole dell’obbligo nella fascia di età tra i sei e i sedici anni che si sono particolarmente distinti nelle materie musicali e che intendono ampliare le proprie conoscenze musicali, completando la propria formazione frequentando corsi di specializzazione nazionali ed internazionali;

La borsa di studio ha un valore di € 1000,00 (euro mille) ed è interamente finanziata con fondi comunali;

Destinatari della borsa di studio e requisiti per l’ammissione: a) essere studenti frequentanti le scuole dell’obbligo nell’anno scolastico 2019/2020, nella fascia d’età dai sei ai 16 anni, residenti nel Comune di Forio; b) essere iscritto ad un corso musicale nell’anno scolastico 2019/2020;

Le domande dovranno essere redatte sui modelli predisposti dal IX Settore del Comune di Forio ed essere corredate dei seguenti documenti in carta semplice: -Attestato/autodichiarazione di frequenza scolastica per l’anno 2019/2020; -Documento di valutazione finale anno scolastico 2018/2019; Attestato di iscrizione e frequenza ad uno o più corsi musicali ed eventuali certificazioni di merito; “curriculum di studi artistici e musicali; -ogni altro documento utile, che attesti particolari propensioni, attitudini, talenti, passioni del richiedente (per es. partecipazione a concorsi, audizioni, spettacoli o qualsiasi attività possa ritenersi rilevante).

La mancanza di uno dei documenti richiesti e della regolare domanda sottoscritta darà luogo all’esclusione dal concorso. L’Ente si riserva inoltre, ai fini dell’erogazione del contributo, di richiedere riscontro della documentazione probante le dichiarazioni rese, e di effettuare verifiche a campione sulle stesse.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del Bando, mediante: In busta chiusa mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo — Comune di Forio via G. Genovino n.9; Spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno {in tal caso verrà considerata la data di ricevimento da parte dell’Ente riportata sulla ricevuta) o a mezzo pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.forio. na.it

Bando