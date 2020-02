Festival della Natura Ischia: sabato 29 febbraio presentazione del Programma CAI 2020

Il giorno 29/02/2020 alle ore 17:00 presso la Sala Marinai d’Italia a Forio, ci sarà la presentazione del Programma di Attività della Sottosezione di Ischia e Procida del CAI (Club Alpino Italiano) per l’anno 2020. Dopo l’apertura del desk informativo alle ore 17:00, ci saranno i saluti istituzionali dei sindaci dell’isola, del presidente della sezione di Napoli, Dott. Umberto del Vecchio, del Vicepresidente della Commissione TAM (Tutela Ambiente Montano) Campania, Dott.ssa Gilda Ammaturo e del Reggente della Sottosezione di Ischia e Procida, Arch. Giovannangelo de Angelis. Alle ore 18:00 è prevista prima la proiezione di un breve video (realizzato dall’Ing. Denis Trani, consigliere della sottosezione) che sintetizza le attività svolte dalla sottosezione isolana nel 2019 e poi la presentazione del Calendario delle attività del 2020 a cura del consigliere Vito Forni. Alle ore 18:30 il Prof. Francesco Mattera, consigliere della sottosezione, presenterà la prima edizione del FESTIVAL DELLA NATURA, prevista per maggio 2020 ed il COMITATO SCIENTIFICO della sottosezione che curerà, da ora in avanti, tutti gli eventi di carattere scientifico e divulgativo proposti dalla realtà isolana del CAI.

La serata si concluderà con un aperitivo con i soci e gli intervenuti.

Durante l’incontro sarà possibile rinnovare il tesseramento per l’anno 2020 ed iscriversi all’associazione.

I soci ed i cittadini tutti sono invitati a partecipare.