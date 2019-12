E’ Natale! Dona un giocattolo alla Catena Alimentare di Casamicciola

Per tutto il periodo natalizio sarà possibile donare un giocattolo nuovo o usato (purché in buone condizioni) all’associazione

Nello spirito di quanto iniziato da Nunzia Mattera, i soci della Catena Alimentare, hanno lanciato l’iniziativa “Un giocattolo per la Catena Alimentare”. Da oggi, e per tutto il periodo natalizio, sarà possibile donare un giocattolo nuovo o usato, ma in buone condizioni, all’Associazione (presso la gioielleria De Luise oppure alla pompa di Benzina Ip della famiglia Senese).

“Nunzia ci teneva tanto a organizzare un momento, in occasione dell’Epifania, per donare un giocattolo e un sorriso ai bimbi delle famiglie che assistiamo e a quelli di Suor Edda. Vogliamo portare avanti questo suo desiderio e speriamo che in tanti rispondano al nostro appello”. Così il presidente Franco Di Noto Morgera a nome dei soci.

Ad oggi sono più di 60 le famiglie a cui la Catena Alimentare Nunzia Mattera dona derrate alimentari; tra queste ci sono bambini di tutte le età.

Il giorno dell’Epifania saranno consegnati loro i giocattoli, donando un sorriso in più, proprio come amava fare Nunzia.