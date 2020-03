Coronavirus, nuove regole di accesso agli Uffici dell’EVI

In relazione alla problematica del coronavirus, l’EVI spa comunica quanto segue. A partire venerdì (6 marzo 2020 -ndr-) gli utenti del servizio idrico sono invitati a non recarsi presso gli sportelli aziendali per almeno quindici giorni, fatti salvi i casi di urgenza.

In ogni caso, al fine di garantire la massima sicurezza degli utenti e degli operatori, si invita all’utilizzo in via preferenziale dei servizi telefonici. Inoltre, il ricevimento al pubblico sarà contingentato: in sala d’attesa gli utenti dovranno osservare una distanza reciproca di almeno un metro e potranno essere ammessi solo singolarmente nella zona di ricevimento.