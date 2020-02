Abusivismo edilizio: Carabinieri Forestale di Casamicciola sequestrano area di circa 300 mq

ISCHIA – I Carabinieri Forestale di Casamicciola Terme, hanno proceduto al sequestro di un area di circa 300 mq nel corso di un regolare controllo di prevenzione ambientale. A seguito del controllo di Polizia, il proprietario è stato deferito all’A.G., per i reati ascritti in riferimento alla normativa vigente in materia di edilizia e deturpamento. Oltre al sequestro, è stata elevata anche la sanzione amministrativa, in quanto tale area ricade in una porzione di polmone verde sottoposta a vincolo idrogeologico.