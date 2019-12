Natale in Biblioteca: ecco il calendario dell’Antoniana di Ischia

Nell’ambito del calendario di eventi del Natale del Comune d’Ischia, la Biblioteca Comunale Antoniana ospita una serie di appuntamenti per trascorrere queste festività in compagnia di un libro e non solo. Si comincia venerdì 13 dicembre con l’ultima conferenza del “Mese degli alberi” organizzato dall’Associazione Gli alberi e noi che cede il passo a Benedetto Valentino che, sabato 14 dicembre, presenterà la sua ultima opera “Novecento a Ischia”. Non mancherà la presentazione del libro di un autore emergente, Nicola Strocchia (martedì 18 dicembre) e un momento dedicato alla poesia di Giovanni Verde a cura del Centro Studi Isola d’Ischia (venerdì 20 dicembre). Sabato 21 le sale dell’Antoniana ospiteranno la presentazione del volume a cura di Raffaele Mirelli e Andrea Le Moli “Nature Umane” e, il venerdì successivo la presentazione del libro di Maria Grazia Gugliotti “Inconfondibili tracce”. Il 2019 dell’Antoniana si chiude con la lettura teatralizzata di “Cent’anni d’isolitudine” di Salvatore Ronga per poi dare appuntamento al nuovo anno con la conferenza del Prof. Marco Tarchi dell’ Università di Firenze, “Anatomia del populismo”. «Siamo orgogliosi – ha dichiarato la direttrice dell’Antoniana, la dott.ssa Lucia Annicelli – di ospitare, anche quest’anno, un calendario di eventi durante le festività natalizie. Un modo per stare insieme, in compagnia di un libro, per potersi scambiare gli auguri e per darsi appuntamento al nuovo anno. Il 2020 sarà importante per l’Antoniana che compirà i suoi primi 80 anni!».

Il programma

Venerdì 13/12 – ore 17.30

Fratello albero.

Incontro con il filosofo Giuseppe D’Acunto nell’ambito dell’iniziativa Un mese per gli alberi

Sabato 14/12 – ore 17.00

Novecento a Ischia

Presentazione del libro di Benedetto Valentino edito dalla Valentino Editore.

Interverranno con l’autore, moderati da Elena Mazzella, il Sindaco d’Ischia dott. Enzo Ferrandino, la dott.ssa Lucia Annicelli e il dott. Lello Montuori

Mercoledì 18/12 – ore 17.30

Le storie di Atalan. L’ombra di Atalantia parte I

Presentazione del libro di Nicola Strocchia, Dopo i saluti della dott.ssa Lucia Annicelli, dialogheranno con l’autore il giornalista Ciro Cenatiempo e il Prof. Domenico Castagna

Venerdì 20/12 – ore 17.00

Giovanni Verde, poeta e scrittore

Conferenza a cura del Centro Studi Isola d’Ischia. Dopo l’introduzione della Prof.ssa Ernesta Mazzella, relazione del Prof. Pasquale Balestriere e letture a cura dell’artista foriano Gaetano Maschio.

Sabato 21/12 – ore 17.00

Nature umane. Ischia International Festival of Philosophy 2018 “La filosofia il castello e la torre”

Presentazione del volume a cura di Raffaele Mirelli e Andrea Le Moli. Interverranno con Raffaele Mirelli, il Prof. Pietro Greco, il Prof. Francesco Rispoli e il giornalista Ciro Cenatiempo

Venerdì 27/12 – ore 17.00

Inconfondibili tracce

Presentazione del libro di Maria Grazia Gugliotti. Dopo i saluti della dott.ssa Lucia Annicelli, dialogherà con l’autrice la Prof. Franca Pascale.

Sabato 28/12 ore 18:00

Cent’anni d’isolitudine

di Salvatore Ronga – Lettura teatralizzata, introduce Patrizia Di Meglio.

Circolo Georges Sadoul – Istituto italiano per gli Studi filosofici

Venerdì 3/01/2020 ore 17.00

Anatomia del populismo

Conferenza del Prof. Marco Tarchi (Università di Firenze) a cura del Centro Culturale “Galadriel”. Interverrà il Sindaco d’Ischia dott. Enzo Ferrandino e modererà l’incontro il giornalista Amedeo Romano