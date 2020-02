Ischia, parte la raccolta fondi per un cortometraggio ambientato a teatro

Questo Febbraio 2020 è particolarmente movimentato per alcuni artisti dell’isola d’Ischia, quali Giuseppe Iacono, Luca Ricci, Claudio Cappello e Salvatore Ronga, impegnati nella pre-produzione di un cortometraggio ambientato nel mondo del teatro. In tale prospettiva, è partita in questi giorni una campagna di crowd funding, una raccolta di donazioni attraverso la rete per favorire la produzione di questa piccola commedia drammatica dal titolo: “come Petito, come Molière”. Il Maestro Salvatore Ronga, nume tutelare del teatro ischitano, che ha collaborato alla sceneggiatura ed è co-dialoghista con Giuseppe Iacono, ha postato sui social un commento entusiasta:

“La sceneggiatura di Giuseppe Iacono è bella e profonda, un inno al teatro e alla vita senza retorica, ma con tanta umanità. Collaborare a questo lavoro è stato regalarsi un respiro, un respiro vero, e riscoprire urgenza e felicità di espressione, di immaginazione.”

Il lancio del crowd funding di “Come Petito come Molière” ha subito incontrato il favore di quanti apprezzano gli artisti succitati; non a caso due aziende isolane di pregio, come Il sole a mezzanotte club e Hotel Revision si sono candidate, con un notevole contributo, a supporters ufficiali del progetto. Per saperne di più cliccate il link sottostante e… Azione!

Per sostenere il progetto con una donazione clicca qui e visita la pagina ufficiale della raccolta fondi.