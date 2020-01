Il Poli presenta la 5^ edizione della Rassegna del Teatro Isolano

Dal 10 gennaio al 31 maggio, 5 mesi di risate e emozioni

ISCHIA – Al Teatro Polifunzionale dal 10 gennaio al 31 maggio 2020 si svolgerà la quinta edizione della Rassegna del Teatro Isolano. Cinque mesi di risate ed emozioni per un cartellone variegato che promette di far ridere, sorridere, riflettere, emozionare gli spettatori.

L’inverno e la primavera a teatro non sono mai stati così completi: si inizia infatti il 10, 11 e 12 gennaio con ‘Mpriesteme a mugliereta di Gaetano Di Maio e Nino Masiello a cura degli Attori per caso, saranno rappresentati i grandi autori classici del teatro napoletano, De Filippo e Viviani, rispettivamente dalla compagnia Laureati di Marciapiede e Anema e Core, una parte del cartellone è dedicata agli autori contemporanei, con i Divini Commedianti che portano in scena un testo di Eva De Rosa e Massimo Canzano, la Filodrammatica Don Bosco con uno spettacolo di Dino Di Gennaro, la compagnia Giannino Messina con un testo dell’autrice Titty Giannino, gli Scacciapensieri presentano “Nun se po’ mai sapé” di Max Cavaliere, la compagnia Philos proporrà un classico, “Caviale e lenticchie” nella versione di Nino Taranto. Non mancano le incursioni nella comicità all’inglese con gli Uomini di mondo che presentano un testo brillante di Michael Cooney e la compagnia Artù che propone il Match di improvvisazione teatrale. Uno spazio è dedicato anche agli autori locali Giovanna Mastroianni e Corrado Visone che vedranno in scena due spettacoli di grande comicità. Lo stesso Visone riproporrà Rapido 904 con il Collettivo Barberia. Il cartellone poi si concluderà l’ultimo weekend di maggio con i saggi dei laboratori teatrali POLILAB41 che stanno riscuotendo molto successo. I biglietti per tutti gli spettacoli hanno un costo di 7 euro in prevendita e 10 euro al botteghino. Al Teatro Polifunzionale, insomma, un programma per tutti i gusti che ci accompagnerà fino alla fine della primavera.